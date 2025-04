Contributi al commercio: al via il bando regionale da 35,5 milioni di euro

Presentato a Nuoro dall’assessore Cuccureddu, primo appuntamento di un ciclo informativo nelle principali città sarde

Nuoro, 14 aprile 2025 – Grande partecipazione questa mattina alla Camera di Commercio di Nuoro per il primo incontro di presentazione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del comparto commerciale. Il bando, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con Unioncamere Sardegna e le Camere di Commercio territoriali, dispone di una dotazione complessiva di 35,5 milioni di euro.

L’iniziativa, che ha visto la presenza dell’Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, ha raccolto l’interesse di decine di operatori, rappresentanti delle associazioni di categoria, commercialisti e consulenti. L’obiettivo è stato chiarire i contenuti tecnici del bando, l’utilizzo della piattaforma informatica SIPES e i criteri di accesso ai fondi.

«L’alta partecipazione e la vivacità del dibattito confermano l’utilità di questi momenti di confronto diretto con il territorio», ha dichiarato Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro. «Le Camere di Commercio svolgono un ruolo chiave nel rendere le misure regionali comprensibili e accessibili. In un momento delicato per il commercio, il dialogo con le istituzioni è fondamentale».

Anche l’assessore Cuccureddu ha rimarcato l’importanza dell’appuntamento nuorese: «Questo primo incontro è stato cruciale per fornire chiarimenti agli operatori. La misura in oggetto, con i suoi 35,5 milioni di euro, è la più importante mai adottata per il comparto commerciale in Sardegna. È nostro impegno far sì che tali risorse rappresentino uno strumento concreto per la transizione e la modernizzazione del settore».

L’assessore ha inoltre confermato l’impegno della Giunta per l’approvazione in tempi brevi di una nuova legge regionale sul commercio, che affiancherà il bando come strumento strutturale di sviluppo economico.

Il Bando nel dettaglio

Destinato alle micro, piccole e medie imprese regolarmente iscritte al Registro Imprese e attive nel commercio, il bando prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili, con ulteriori premialità in caso di incremento occupazionale.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale SIPES (https://sipes.regione.sardegna.it/sipes) dal 6 maggio al 5 giugno 2025. Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Nuoro, sezione “Bandi e Contributi”.

Dopo Nuoro, il bando sarà illustrato in altre tre sedi:

Cagliari (15 aprile)

Sassari (16 aprile)

Oristano (23 aprile)

Un’occasione importante per le imprese sarde che vogliono investire, innovare e crescere nel mercato regionale.