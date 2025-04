Alghero, crolla la lastra del cimitero: 74enne precipita in una fossa aperta





ALGHERO – Una donna di 74 anni è precipitata nel vuoto mentre camminava all’interno del cimitero cittadino. Il fatto è avvenuto questa mattina, lungo uno dei vialetti in cemento tra le tombe. La lastra calpestabile ha ceduto, e la donna è caduta in una fossa per sepoltura profonda circa due metri, ritrovandosi improvvisamente sottoterra.

Il cedimento ha provocato ferite alle gambe, subito trattate dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero della donna, che inizialmente si trovava in piedi all’interno della cavità, prima di accasciarsi. È stata poi immobilizzata su una barella e portata via per ulteriori accertamenti.

L’area è stata messa in sicurezza e si attendono verifiche tecniche sulla stabilità del suolo e delle coperture.