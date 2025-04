Monti, esplosione in un appartamento: 14enne ustionato al volto, trasferito d’urgenza a Sassari

MONTI – Un'esplosione causata da una probabile perdita di gas ha investito nel primo pomeriggio dell’11 aprile un’abitazione situata nel comune di Monti, provocando il ferimento di un ragazzo di 14 anni, rimasto ustionato al volto e in diverse parti del corpo.

Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione si sarebbe verificata al momento del rientro del giovane nell’appartamento, situato all’interno di una piccola palazzina. L’ambiente sarebbe stato già saturo di gas e l’accensione dell’interruttore della luce avrebbe potuto agire da innesco. L’ondata di calore lo ha colpito in pieno, causandogli ustioni significative.

Il 14enne si trovava solo in casa al momento dell’esplosione e non risultano altri feriti. I primi soccorsi sono stati prestati dal personale del 118, giunto sul posto con l’elisoccorso: dopo un primo trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, il ragazzo è stato portato successivamente al centro ustioni di Sassari per un trattamento specialistico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle verifiche tecniche e nella ricostruzione della dinamica. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire l’esatta origine della fuga di gas e accertare eventuali responsabilità o malfunzionamenti.