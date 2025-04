Olbia, al via l’esercitazione del Soccorso Alpino sulla ricerca dispersi: due giorni di simulazioni e formazione

OLBIA – È iniziata oggi, sabato 12 aprile, l’esercitazione interforze dedicata alla ricerca di persone disperse, organizzata dalla Stazione di Olbia del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (CNSAS), in collaborazione con la Polizia Locale e numerose Associazioni di Protezione Civile del territorio gallurese.

L’iniziativa, in programma per l’intero weekend, coinvolge oltre 60 volontari ed è articolata in due giornate distinte, con l’obiettivo di affinare le tecniche operative legate a uno degli ambiti più delicati dell’intervento in emergenza.

Nella mattinata di oggi, presso l’aula consiliare del Comune di Olbia, si svolgeranno le lezioni teoriche rivolte ai partecipanti. I moduli hanno trattato con rigore tecnico i temi della cartografia, dell’uso del GPS, delle comunicazioni radio e delle metodologie di coordinamento sul campo.

Domani, domenica 13 aprile, l’esercitazione proseguirà con la parte pratica all’interno del Parco di Padrongianus, un’area naturale che offre una varietà di scenari utili per simulare contesti reali di ricerca. Qui si svolgeranno i simulati operativi, che coinvolgeranno squadre miste in scenari dinamici, guidati dai Tecnici di Ricerca e dai Coordinatori delle Operazioni.

Alle operazioni partecipano, oltre ai tecnici del CNSAS, anche personale della Polizia Locale di Olbia, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Olbia, delle associazioni Capo Ceraso, Gaia, San Pantaleo, E.R.A. e S.A.R.D. OdV. Le attività saranno supportate dal Centro di Coordinamento Mobile, un mezzo altamente tecnologico in dotazione al Soccorso Alpino, attrezzato per la gestione delle comunicazioni e del coordinamento delle squadre sul campo.

Il territorio della Gallura è stato più volte teatro di ricerche complesse, come dimostrano i casi recenti avvenuti nei comuni di Luras e Luogosanto. L’esercitazione di questi giorni, dunque, non è solo un’occasione formativa, ma un banco di prova concreto per affinare procedure, integrazione tra enti e capacità di risposta in scenari critici.