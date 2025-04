Fiera Nautica di Sardegna 2025: la nautica torna protagonista a Porto Rotondo con Boatness tra le realtà in prima linea

Tra le aziende protagoniste spicca Boatness, storica realtà algherese con oltre 40 anni di esperienza, dealer ufficiale Beneteau e Mercury Marine. L’azienda, guidata da Gianfranco e Davide Falchi, sarà presente in fiera con una selezione delle ultime novità Beneteau e con i nuovi fuoribordo, tra cui gli elettrici Mercury Avator, simbolo di una nautica sempre più attenta all’ambiente. Boatness, che ha la sua base operativa ad Alghero, proprio in questi giorni ha annunciato l’apertura di due nuove sedi commerciali a Olbia e Cagliari, per essere ancora più vicina ai clienti e rafforzare la propria presenza sul territorio. Una strategia che conferma la volontà di investire nella nautica di qualità, offrendo servizi sempre più specializzati e un’assistenza completa, dalla vendita alla manutenzione. La Fiera Nautica di Sardegna 2025 si conferma quindi non solo come vetrina delle migliori imbarcazioni a vela e a motore – incluse molte sopra i 15 metri – ma anche come punto di incontro per un comparto in continua evoluzione. Un’occasione per scoprire novità, fare rete e, soprattutto, vivere da vicino il mondo della nautica in uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo.

Dal 30 aprile al 4 maggio 2025 Porto Rotondo ospiterà la quarta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, manifestazione che si conferma tra le più attese dell’anno per appassionati, operatori e aziende del comparto. Un evento in costante crescita che punta a superare i numeri da record dell’edizione 2024 – con oltre 200 imbarcazioni, 140 stand e più di 150 operatori presenti – grazie all’ampliamento del layout espositivo e alla partecipazione di cantieri internazionali di primo piano. Organizzata dal Cipnes Gallura con il finanziamento della Regione Sardegna e il patrocinio di Confindustria Nautica, la fiera unisce business, innovazione e promozione del territorio. Oltre alla parte espositiva, l’edizione 2025 vedrà il ritorno dell’area Techno Green, dedicata alle soluzioni sostenibili per la nautica, e ospiterà talk e incontri con università, centri di ricerca ed esperti del settore. Un’occasione unica anche per scoprire le eccellenze enogastronomiche locali e vivere Porto Rotondo già in pieno clima estivo.