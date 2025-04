Incidente in scooter a Quartu Sant’Elena, gravi due ragazze: una è in codice rosso al Brotzu

Grave incidente nella mattinata di oggi lungo viale Marconi, nel tratto di Is Pontis Paris, a Quartu Sant’Elena. Due ragazze, entrambe diciottenni, sono rimaste ferite in seguito a una rovinosa caduta da uno scooter, per cause ancora in fase di accertamento.

Una delle giovani è stata trovata priva di sensi sull’asfalto ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono considerate gravi. L’altra ragazza, seppur ferita, ha riportato lesioni meno serie: è stata trasferita al Policlinico di Monserrato, dove non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Quartu, incaricati di eseguire i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla caduta del mezzo a due ruote.