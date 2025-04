Cagliari, al via il servizio di monopattini elettrici in sharing: 500 mezzi in città per la mobilità leggera

È partito ufficialmente martedì 9 aprile il nuovo servizio di noleggio di monopattini elettrici in sharing nella città di Cagliari. Il progetto, attivato con l’autorizzazione dell’amministrazione comunale, prevede la disponibilità di 500 mezzi distribuiti sull’intero territorio urbano.

Il sistema, gestito dalla società Dott, opera in modalità “one way”, consentendo all’utente di ritirare e rilasciare il mezzo in oltre 250 stalli dedicati sparsi nella città, senza obbligo di riconsegna nello stesso punto. Una modalità che punta a favorire l’utilizzo del monopattino come mezzo di trasporto integrativo ed efficiente nei percorsi brevi, evitando l’uso del veicolo privato.

Il sindaco Massimo Zedda ha sottolineato che l’iniziativa rientra in una visione più ampia della mobilità cittadina, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza: «Nulla sarà lasciato al caso. I monopattini Dott sono tecnologicamente avanzati, con indicatori di direzione conformi alla normativa vigente, freni anteriori e posteriori, oltre a un supporto per smartphone per l’utilizzo sicuro dell’app».

Il servizio, attivo per una durata sperimentale di tre anni, rappresenta una novità rilevante nel panorama della mobilità urbana del capoluogo, in un periodo in cui le amministrazioni locali sono chiamate a coniugare l’esigenza di ridurre il traffico e le emissioni, con la necessità di garantire strumenti alternativi e sicuri per lo spostamento quotidiano.

La distribuzione dei mezzi, regolata tramite app, sarà monitorata per verificare l’andamento del servizio e il corretto utilizzo degli spazi di sosta.