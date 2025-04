Cagliari, passeggero ubriaco molesta i viaggiatori sul volo per Cracovia: interviene la Polizia di Frontiera

È stato necessario l’intervento della Polizia di Frontiera all’aeroporto di Elmas per fermare un passeggero in evidente stato di alterazione psicofisica, che aveva iniziato a molestare altri viaggiatori a bordo di un volo diretto a Cracovia.

I fatti si sono verificati alcuni giorni fa a bordo di un aereo di linea pronto al decollo sulla tratta Cagliari–Cracovia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, cittadino di nazionalità polacca, è salito a bordo in stato confusionale, presumibilmente a causa dell’abuso di alcolici. Poco dopo l’ingresso in cabina, ha iniziato a infastidire diversi passeggeri, rivolgendo attenzioni moleste in particolare a una donna.

Il personale di bordo, accortosi della situazione, ha cercato di riportare alla calma il viaggiatore, ma i tentativi si sono rivelati vani. L’uomo ha continuato a comportarsi in maniera molesta, rendendo impossibile la prosecuzione delle operazioni di imbarco e creando disagio all’intero equipaggio e agli altri passeggeri.

A quel punto è scattata la richiesta di intervento agli agenti della Polizia di Frontiera in servizio presso lo scalo aeroportuale cagliaritano. Gli operatori, giunti rapidamente a bordo, hanno dovuto affrontare momenti di tensione per contenere e accompagnare l’uomo fuori dal velivolo, dove è stato identificato e successivamente denunciato.

A suo carico è scattata una denuncia per molestie nei confronti dei passeggeri e per ubriachezza in luogo pubblico, come previsto dagli articoli del codice penale e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) in materia di comportamenti molesti e alterazione da sostanze alcoliche.

Il volo ha potuto riprendere regolarmente la propria attività dopo l’allontanamento del passeggero. Nessun ferito tra i presenti, ma non è mancato il disagio per i viaggiatori costretti ad assistere alla scena.

L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di controlli sempre più efficaci in fase d’imbarco e sul ruolo fondamentale delle forze dell’ordine negli scali aeroportuali, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.