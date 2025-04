Nuoro, il 14 aprile il primo incontro sul bando regionale per le imprese del commercio: presenti Cuccureddu e Battaglia

NUORO – Parte da Nuoro il calendario degli incontri territoriali promossi dalla Regione Sardegna per illustrare alle imprese le opportunità offerte dal nuovo bando a sostegno del commercio. L’appuntamento è fissato per lunedì 14 aprile, alle ore 10:30, nella Sala Conferenze della Camera di Commercio in via Papandrea 8. All’incontro sarà presente Franco Cuccureddu, assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

L’iniziativa riguarda l’Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del comparto commerciale. Il bando, che mette a disposizione 35,5 milioni di euro, rientra nel quadro delle misure regionali per sostenere il settore e nasce dalla collaborazione tra Regione Autonoma della Sardegna, Unioncamere Sardegna e le Camere di Commercio dell’Isola.

Dopo Nuoro, il tour istituzionale proseguirà a Cagliari (15 aprile), Sassari (16 aprile) e Oristano (23 aprile), con l’obiettivo di garantire un confronto diretto con operatori economici e stakeholder locali.

«Con questa misura – ha dichiarato Carmelo Battaglia, Segretario Generale della Camera di Commercio di Nuoro – offriamo alle imprese del settore un’opportunità concreta per investire sul futuro. In un momento storico complesso, questi strumenti rappresentano un aiuto fondamentale per sostenere il tessuto imprenditoriale locale e rilanciare l’economia dei nostri territori. Invitiamo le imprese a cogliere questa occasione per rafforzare la propria attività e contribuire allo sviluppo del commercio nella nostra provincia».

Il bando mira a incentivare investimenti strutturali, promuovere ammodernamento e innovazione e rafforzare la competitività delle imprese. Possono partecipare le MPMI regolarmente iscritte al Registro Imprese, con sede legale o almeno operativa in Sardegna e in possesso dei codici ATECO previsti. I contributi coprono fino al 40% delle spese ammissibili, con un premio aggiuntivo per chi dimostri un incremento occupazionale.

Le domande potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma SIPES (https://sipes.regione.sardegna.it/sipes), dal 6 maggio al 5 giugno 2025. Il testo completo dell’Avviso è consultabile sul sito della Camera di Commercio di Nuoro, nella sezione “Bandi e Contributi”.

Programma della giornata (Nuoro, 14 aprile 2025)