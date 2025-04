Bari Sardo, cocaina pronta per lo spaccio: arrestato 50enne. Perquisizioni dei Carabinieri con l’unità cinofila

Servizio straordinario di controllo del territorio nella notte tra il 4 e il 5 aprile. I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, supportati dal Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno passato al setaccio le strade di Bari Sardo (NU) alla ricerca di armi e droga. Ventiquattro le persone controllate, diciotto i veicoli fermati.

Durante le operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato nei pressi del bar “X SaStaria”, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina pronte per lo smercio e di 215 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 63 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

L’uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione e posto agli arresti domiciliari, misura confermata all’esito dell’udienza di convalida svoltasi il 7 aprile.