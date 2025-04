All’Ipsar di Alghero lo chef del Quirinale

ALGHERO – Il progetto “Sapere&Sapori” è nato con l’intento di avvicinare gli studenti al contesto professionale, proponendo una serie di appuntamenti con figure esperte provenienti da settori come turismo, cucina, imprenditoria, giornalismo, social media e scrittura. Durante questi incontri, i professionisti raccontano il proprio percorso, condividendo sfide affrontate e risultati ottenuti nel corso della loro carriera. Un’iniziativa concreta e stimolante che favorisce l’apprendimento pratico, accende la curiosità degli studenti e offre una visione reale del mondo lavorativo. Ogni sessione prevede momenti di confronto diretto con gli studenti, come dibattiti e spazi per domande e risposte, favorendo una crescita sia personale che professionale. L’idea è frutto del lavoro delle docenti Carla De Agostini e Angela Vaudo, con il supporto di Michele Porcheddu, alunno della classe IV B di Enogastronomia, che ha contribuito alla progettazione degli eventi. L’iniziativa rientra tra gli obiettivi formativi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Roth, in particolare per quanto riguarda l’orientamento e lo sviluppo delle competenze trasversali. Il progetto aiuta gli studenti a esplorare varie professioni, migliorare le soft skills e compiere scelte consapevoli per il proprio futuro. Promuove inclusività e pari opportunità, offrendo a tutti la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore. Attraverso metodologie didattiche innovative e coinvolgenti, si punta a stimolare l’apprendimento attivo, incentivando la capacità espressiva e relazionale degli studenti per supportarli nel successo scolastico e contrastare l’abbandono scolastico. Le attività coinvolgono gli studenti dei corsi dell’Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, così come le quinte classi del settore Amministrazione, Finanza e Marketing. Il percorso si articola in tre incontri, per un totale di nove ore complessive, durante i quali i relatori raccontano la loro esperienza e discutono con gli studenti le sfide affrontate e i traguardi raggiunti. L’obiettivo è mostrare come, con dedizione e formazione, i sogni possano diventare realtà, unendo la passione per la cucina a una preparazione solida per il mondo del lavoro. I primi due incontri si sono svolti il 17 e 31 marzo nella Sala Pella dell’IPSAR. L’appuntamento finale, oggi 4 aprile, si tiene alle 9.30 presso l’Auditorium della sede centrale di via Diez. Tra i relatori che hanno partecipato ci sono stati Antonio Gargiulo (Bubu di MasterChef), Alessandra Nioi (chef privata ed ex concorrente del programma), Giulia Salis (giornalista esperta di gastronomia), e oggi, ospite d’eccezione, Pietro Catzola, chef del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questi incontri vogliono essere un’occasione d’ispirazione per gli studenti, spingendoli a inseguire le proprie passioni e a scoprire le molteplici opportunità offerte dal mondo enogastronomico.

