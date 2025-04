PGS Alghero protagonista con la ginnastica gratuita per over 65 nella palestra del Mariotti





Proseguono le attività motorie gratuite rivolte agli over 65, organizzate dal Comune di Alghero attraverso il PLUS (Piano Locale dei Servizi alla Persona). I corsi si tengono nella palestra dell’istituto Mariotti due volte alla settimana, per due gruppi distinti, sotto la guida della Pgs Alghero. Il progetto avrà una durata complessiva di tre mesi.

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio avviato dall’Amministrazione comunale a favore degli anziani, che comprende anche i fine settimana esperienziali dedicati alla scoperta delle tradizioni isolane. Il primo si è svolto a Mamoiada il 2 e 3 marzo, il prossimo è in programma il 10 e 11 maggio nel Medio Campidano.

“Confermiamo la nostra attenzione a favore degli anziani della città – dichiarano il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora alle Politiche sociali Maria Grazia Salaris –. Gli interventi a loro favore rappresentano un momento importante per promuovere la socializzazione e l’aggregazione, ed intendiamo proseguire con grande sensibilità per tutte le attività ricreative a loro rivolte.”

Il progetto, attivato senza costi per i partecipanti, rientra nelle politiche sociali attuate dal Comune per rafforzare il benessere fisico e il senso di comunità degli anziani algheresi.