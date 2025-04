Cagliari: fugge col suo rottame sequestrato, fermato dopo un giro d’onore

L’avevano rimossa per sosta vietata, o forse per altro. Ma lui, appena ha potuto, l’ha ripresa. Non pagando, né chiedendo. Semplicemente, è salito a bordo ed è partito.

È successo a Cagliari, nel deposito della Polizia municipale in viale Monastir. L’uomo, di cui non sono ancora note le generalità, ha deciso che la legge era un optional. Così ha messo in moto l’auto, parcheggiata lì per ordine degli agenti, ed è sfrecciato via come se nulla fosse.

Dietro, i carabinieri del Radiomobile. Davanti, la targa della macchina, che lo ha tradito in pochi minuti. Lo hanno intercettato in via del Commercio, mentre probabilmente pensava già a dove parcheggiarla, stavolta senza rimozione.

Per lui ora si parla di denuncia e sanzioni. Non abbastanza per chi, dalla legalità, si è licenziato senza preavviso.