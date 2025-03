Cronaca Manifestazione di Enrico Rizzi a Cagliari: un flop clamoroso e la dissociazione degli attivisti sardi

La tanto attesa manifestazione di Enrico Rizzi a Piazza Yenne, Cagliari, si è rivelata un vero e proprio flop. Contrariamente alle aspettative dell'attivista, che aveva annunciato l'arrivo di migliaia di persone da tutta la Sardegna e dal "Continente", la piazza ha visto la presenza di sole duecento persone. Un'affluenza deludente e la dissociazione degli attivisti sardi L'esiguo numero di partecipanti ha suscitato reazioni di sorpresa e disappunto. Molti hanno sottolineato il contrasto tra le promesse di Rizzi e la realtà dei fatti, evidenziando come la sua manifestazione non abbia riscosso il successo sperato. Inoltre, numerosi attivisti sardi hanno preso le distanze da Rizzi, dissociandosi dalla sua figura a causa delle oltre 80 denunce penali a suo carico. La scarsa partecipazione alla manifestazione è stata interpretata da molti come un segnale di rifiuto nei confronti delle posizioni di Rizzi. Numerosi sardi hanno espresso il loro sostegno alle tradizioni locali e la loro opposizione a chi, come Rizzi, cerca di imporre la propria visione. Un messaggio di Maria Vittoria Dettoto Maria Vittoria Dettoto ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei sardi che hanno scelto di non partecipare alla manifestazione, sottolineando come questo sia un chiaro segnale dell'amore e della difesa delle tradizioni sarde. Le ragioni del flop della manifestazione di Rizzi possono essere molteplici. Tra queste, si possono ipotizzare: La scarsa popolarità di Rizzi in Sardegna,le polemiche che hanno preceduto la manifestazione, la scelta di una location, Piazza Yenne, che potrebbe non essere stata considerata ottimale per il tipo di manifestazione, la forte opposizione di molti sardi alle sue idee, la dissociazione degli attivisti sardi, dovuta alle numerose denunce penali a carico di Rizzi. La manifestazione di Enrico Rizzi a Cagliari si è conclusa con un risultato ben al di sotto delle aspettative. L'esigua partecipazione e la dissociazione degli attivisti sardi hanno evidenziato il distacco tra l'attivista e la popolazione sarda, che ha dimostrato di non condividere le sue posizioni e di voler difendere le proprie tradizioni.