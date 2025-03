Alghero: aperti i termini per la richiesta di concessione suoli pubblici per bar e ristoranti

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di concessione di suolo pubblico per l’anno 2025, rivolto ai titolari di pubblici esercizi legittimati alla somministrazione di alimenti e bevande. Il Comune di Alghero, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, avvia la raccolta delle domande per occupazioni a carattere temporaneo o permanente.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma telematica regionale SUAPE, disponibile all’indirizzo www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico. La documentazione da allegare comprende, tra gli altri, il modello DUA, il modello F32 per l’imposta di bollo, l’allegato F2 per l’occupazione di suolo pubblico, il modello D100 con dichiarazione sostitutiva in merito alla conformità edilizia, nonché la planimetria tecnica firmata da un professionista abilitato, rappresentazioni grafiche o fotografiche degli allestimenti previsti e, ove richiesto, la documentazione relativa alla premialità prevista dal regolamento vigente.

Il procedimento amministrativo si svolgerà in conferenza di servizi con provvedimento espresso. In caso di aree sottoposte a vincolo paesaggistico e richiesta contestuale di posizionamento di dehors, sarà attivato il modello A28. La disciplina di riferimento è quella prevista dalla normativa SUAPE.

L’Amministrazione precisa che l’occupazione permanente per l’intero anno 2025 dovrà essere richiesta entro il 20 aprile. Le occupazioni temporanee potranno invece essere valutate anche oltre tale data, compatibilmente con la disponibilità residua e comunque almeno 60 giorni prima della data di inizio richiesta.

Non sono ammesse istanze di proroga: eventuali domande presentate con tale oggetto saranno dichiarate improcedibili. Tuttavia, le concessioni permanenti già rilasciate per l’anno 2024, per le quali sia stata presentata comunicazione di proroga via PEC entro il 31 dicembre, saranno automaticamente prorogate fino al 31 maggio 2025, come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 3485 del 20 dicembre 2024.

È prevista inoltre la possibilità di richiedere, nell’ambito dello stesso procedimento, l’autorizzazione al posizionamento di mascheramenti per i raccoglitori dei rifiuti (ecobox), riservata alle attività che non dispongono di spazi interni idonei. L’ecobox dovrà essere collocato in prossimità del suolo pubblico destinato a tavolini e sedie, con valutazione caso per caso da parte degli uffici. La superficie destinata agli ecobox non verrà conteggiata nel calcolo dell’area concessa per l’arredo esterno.

Particolare attenzione sarà rivolta alle aree oggetto di richieste concorrenti: in tali casi, le superfici saranno assegnate prioritariamente in corrispondenza delle facciate dei locali, e l’eventuale area in sovrapposizione sarà ripartita proporzionalmente sulla base delle superfici catastali commerciali dei richiedenti. Resta esclusa da ogni tipo di concessione l’area di Piazza Ginnasio, in virtù della delibera di Giunta n. 17 del 29 ottobre 2018.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Demanio del Comune di Alghero – Ing. Vincenzo Sanna, tel. 079 9978894, e-mail: v.sanna@comune.alghero.ss.it.