NSC Sardegna: svolta nei trasporti pubblici per le Forze dell’Ordine. Accolta la proposta per la gratuità sui mezzi

Giornata significativa per il Nuovo Sindacato Carabinieri in Sardegna. La Segreteria Regionale dell’NSC, affiancata da una delegazione della Segreteria Nazionale, ieri è stata ricevuta presso gli uffici della Regione Sardegna dall’Assessore ai Trasporti, Barbara Manca, per discutere un provvedimento atteso da tempo: l’estensione della gratuità sui mezzi pubblici per le Forze dell’Ordine anche nell’Isola, in linea con quanto già avviene in altre regioni italiane.

La proposta, accolta positivamente dall’Assessore, è ora al vaglio degli uffici tecnici competenti e potrebbe trovare concreta attuazione già nel prossimo rinnovo contrattuale con Trenitalia S.p.A., previsto a breve. Una misura che, secondo i promotori, va ben oltre la semplice agevolazione: “Si tratta di un passo avanti nella direzione di una maggiore sicurezza per la collettività, di un incentivo reale all’utilizzo del trasporto pubblico e di una risposta concreta al problema dello spopolamento delle aree interne della Sardegna”, spiegano i rappresentanti sindacali.

“Siamo grati all’Assessore Regionale Barbara Manca per aver preso in carico la nostra proposta”, dichiarano i Segretari Nazionali Vincenzo Incampo e Igor Tullio, insieme al Segretario Generale Regionale NSC Sardegna, Remo Giovanelli. “Continueremo a portare avanti il confronto con l’amministrazione regionale, con l’obiettivo di promuovere progetti che rispondano alle reali esigenze dei carabinieri e, più in generale, della collettività sarda”.