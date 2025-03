Cronaca Tegola Cagliari: infortunato Adam Obert

Adam Obert, nato a Bratislava il 23 Agosto 2002 e al Cagliari dall'estate del 2021, si è infortunato il 20 Marzo scorso con la Slovacchia del CT italiano Francesco Calzona nei play-out di andata della Nations League contro la Slovenia. Inizialmente partiva dalla panchina ma è entrato all' 11' del 1T per sostituire l'ex Lazio Vavro. Il rossoblù ha dovuto alzare bandiera bianca al termine della prima frazione per infortunio venendo sostituito dal compagno di reparto Mesik. Obert,di conseguenza,ha lasciato in anticipo il ritiro della sua nazionale per fare rientro a Cagliari. Nella giornata di oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini e il giovane slovacco si è sottoposto a degli esami strumentali che ne hanno riportato una distrazione di basso grado al sartorio della coscia sinistra. È certa la sua assenza nella partita casalinga contro il Monza di Domenica 30/03 alle 12.30 così come rimane in dubbio anche per il successivo impegno in trasferta contro l'Empoli al "Castellani". In queste due gare cruciali per la stagione del Cagliari, il tecnico Nicola dovrà trovare attentamente delle soluzioni in difesa nelle due corsie, perchè anche Zappa è acciaccato ma lo staff tecnico sta cercando di accelerare i tempi per farlo rientrare tra i convocati già per la sfida contro i brianzoli di questa Domenica. Se così non fosse,è molto probabile rivedere una difesa a tre come nel match precedente contro la Roma.