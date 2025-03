Spirale luminosa nei cieli della Sardegna: il mistero svelato (e non è un UFO)

Lunedì sera, intorno alle 19, una spirale luminosa ha fatto alzare gli occhi al cielo in Sardegna e in diverse altre regioni italiane. Un fenomeno affascinante, quasi ipnotico, che ha scatenato la fantasia dei curiosi, alimentato teorie sui social e costretto scienziati e appassionati di astronomia a intervenire per fare chiarezza.

I più rapidi hanno afferrato il telefono per immortalare lo spettacolo. Foto e video hanno invaso il web, accompagnati dalle solite domande: si tratta di un UFO? Di un fenomeno atmosferico anomalo? Di qualcosa che la scienza non riesce a spiegare? La risposta, però, è molto più semplice e terrena.

Secondo le fonti più autorevoli – tra cui astrofisici e centri di osservazione italiani – quella spirale non era altro che una scia di carburante residuo rilasciato dal secondo stadio di un razzo Falcon 9, lanciato dalla compagnia aerospaziale SpaceX, fondata da Elon Musk. Il razzo era decollato dalla base americana di Cape Canaveral alle 18:48 ora italiana e, durante una delle sue fasi di manovra in orbita, ha espulso del carburante in eccesso, generando un effetto a spirale visibile a occhio nudo.

Il fenomeno, pur apparendo misterioso, è ben noto a chi segue il mondo dei lanci spaziali. Si tratta di un effetto ottico generato dal riflesso della luce solare sulle particelle del carburante, che nello spazio si diffondono in modo uniforme e creano strutture simmetriche, talvolta sorprendenti. La particolare inclinazione della luce al tramonto, unita all’assenza di nuvole in molte zone del Mediterraneo, ha fatto sì che la spirale fosse perfettamente visibile anche a grande distanza.

Nessun portale interdimensionale, dunque. Nessuna navicella aliena. Solo la tecnologia umana che, ancora una volta, si insinua nel nostro cielo creando meraviglia e confusione.

Ma se anche stavolta la scienza ha avuto l’ultima parola, la suggestione rimane: quella breve spirale luminosa, nel silenzio della sera, ha ricordato a molti quanto sia straordinario guardare il cielo con gli occhi di un bambino – e quanto la frontiera dello spazio sia ormai sempre più vicina.