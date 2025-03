Cronaca Cagliari: Rifiuti e carcasse d'auto bruciate: degrado in aumento a Sant'Elia

La situazione a Sant'Elia si fa sempre più critica. Oltre ai cumuli di rifiuti che stanno riapparendo in diverse zone del quartiere, in particolare in piazza Lao Silesu e vicino via Schiavazzi, si aggiunge un ulteriore elemento di degrado: carcasse d'auto date alle fiamme. Questi veicoli abbandonati, incendiati di recente, rappresentano un pericolo aggiuntivo per la sicurezza e l'igiene pubblica, aggravando ulteriormente il quadro già precario. Gli abitanti del quartiere esprimono forte preoccupazione, soprattutto in vista dell'aumento delle temperature, che acuisce il problema dei cattivi odori. Nonostante il Comune abbia presentato un piano di riqualificazione urbana per Sant'Elia venerdì mattina, i residenti chiedono interventi immediati per risolvere le emergenze più urgenti, tra cui la rimozione delle discariche abusive e delle carcasse d'auto. Molti sono convinti che gli autori di questi atti vandalici e dell'abbandono di rifiuti siano residenti del quartiere, che non rispettano le regole della raccolta differenziata. La questione delle discariche abusive è un problema cronico a Sant'Elia. Sebbene squadre di operatori comunali e volontari intervengano regolarmente per ripulire le aree interessate, la situazione tende a ripetersi nel giro di poche settimane. La presenza di carcasse d'auto bruciate aggiunge un nuovo livello di complessità a questa problematica, richiedendo un intervento deciso e coordinato da parte delle autorità.