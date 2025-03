Sassari, il robot che cura i bambini: primo intervento di chirurgia pediatrica robotica in Sardegna

La Sardegna scrive una pagina nuova nella medicina pediatrica. E lo fa nel silenzio concentrato di una sala operatoria dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, dove per la prima volta un robot è stato guidato per curare un bambino. Ha quasi otto anni, il piccolo paziente dimesso poche ore dopo l’intervento: un’operazione delicata, condotta con il sistema Da Vinci multiport, per correggere un difetto della parete addominale. Tutto si è concluso senza complicazioni, in giornata.

«Un passo avanti per la chirurgia pediatrica della nostra Azienda», ha dichiarato il professor Francesco Saverio Camoglio, da agosto alla guida della struttura. In otto mesi, l’attività è stata rilanciata con decisione. Il robot, qui, è entrato in sala operatoria senza proclami, ma dopo mesi di formazione: l’équipe sassarese ha lavorato con simulatori e si è formata in centri d’eccellenza a Napoli e Torino. La tecnologia, da sola, non basta. Serve l’uomo che la sappia usare.

«In otto mesi – sottolinea il direttore generale Antonio Lorenzo Spano – abbiamo ridato slancio alla chirurgia pediatrica. L’intervento robotico, primo in Sardegna, segna un ulteriore progresso. Puntiamo a garantire cure più efficaci e tempi di recupero più brevi, restando fedeli al nostro obiettivo: il paziente al centro».

Il Da Vinci multiport consente una visione tridimensionale e movimenti estremamente precisi, superiori alla laparoscopia. Ma resta uno strumento, adatto solo a specifici casi: «Nei bambini può essere usato sopra i due anni, in patologie selezionate – spiega Camoglio – e in campi operatori complessi dove la laparoscopia classica risulta difficoltosa».

L’intervento segna l’inizio di un nuovo corso. A Sassari le liste d’attesa sono state abbattute del 50%, l’ambulatorio di Olbia – attivo da gennaio – registra numeri crescenti, e l’organizzazione punta a una presa in carico rapida e specializzata.

Nessuna retorica, nessun trionfalismo. È stato solo il primo intervento robotico pediatrico nell’Isola. Ma ha aperto una strada. E stavolta, per una volta, è una strada che comincia in Sardegna.