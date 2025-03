Calci e pugni alla fidanzata, arrestato 32enne a Cagliari: si nascondeva in un camper

Violenza cieca in strada Sant’Avendrace, a Cagliari, dove un uomo di 32 anni ha aggredito la propria compagna, una donna di 40 anni, colpendola con calci e pugni sotto gli occhi dei passanti. La coppia, senza fissa dimora, viveva in condizioni di precarietà. L’aggressore si era rifugiato in un camper parcheggiato poco distante, usato come riparo di fortuna.

Sono stati alcuni cittadini, allarmati dalle urla, a chiamare i carabinieri. Le pattuglie della sezione radiomobile sono intervenute tempestivamente, raccogliendo le testimonianze dei presenti e riuscendo in breve a ricostruire quanto accaduto. L’uomo, in forte stato di agitazione e probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva aggredito con violenza la fidanzata in mezzo alla strada.

La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Brotzu, dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in pochi giorni. Il 32enne è stato invece arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.