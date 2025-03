Sassari, valanga di multe: incassati oltre 2 milioni nel 2024, seconda solo a Cagliari

Nel 2024 le multe hanno colpito duro anche a Sassari. Con un incasso complessivo pari a 2.130.796 euro, il capoluogo turritano si piazza al secondo posto in Sardegna per proventi derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada, alle spalle di Cagliari. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it sui dati SIOPE – il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – che mette nero su bianco il conto presentato agli automobilisti.

A guidare la classifica regionale è Cagliari, che ha registrato incassi per oltre 4,1 milioni di euro, mentre al terzo posto si posiziona Nuoro con circa 900mila euro. Fanalino di coda è invece Oristano, che si ferma a 114.751 euro.

Ma il dato si fa ancora più interessante se si considera il rapporto tra le sanzioni e il numero dei residenti. In questo caso, Cagliari resta saldamente in testa con 28,3 euro pro capite, seguita da Nuoro (26,8 €) e Sassari, che si attesta a 17,6 euro per abitante. Chiude nuovamente Oristano, con una media di 3,8 euro a testa.

Tra i piccoli comuni sardi – quelli con meno di 5.000 residenti – spicca invece Monastir (SU), che con appena 4.718 abitanti incassa quasi 2,4 milioni di euro, un dato sorprendente che lo piazza in cima alla classifica per questa categoria. Seguono Palau (SS), con 186mila euro su 4.113 abitanti, e altri centri minori che fanno registrare valori comunque significativi rispetto alla loro dimensione.

Sul fronte dell’RC Auto, una boccata d’ossigeno arriva infine dall’osservatorio di Facile.it, che rileva una diminuzione media del 3,7% dei premi assicurativi su base annua.

Una fotografia che mostra chiaramente quanto pesino le sanzioni sulle tasche dei cittadini, soprattutto nei grandi centri urbani. E a Sassari, il conto non è affatto leggero.