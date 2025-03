Cronaca Villasimius, GrIG: Ma quant’è abusivo quel ristorante?

Nella rinomata località turistica sarda di Villasimius (SU), sul litorale di Campus, è presente un noto ristorante (Il Miraggio) che trascina da tempo una situazione di diffusi abusi edilizi. E’ un fatto conclamato in sede giurisdizionale, T.A.R. Sardegna e Consiglio di Stato. I Giudici amministrativi affermano che su aree in concessione da parte del Comune di Villasimius estese a mille metri quadri (“Deliberazioni n. 43 del 25.07.1980 e n. 70 del 27.11.1980”), è stata richiesta la c.d. sanatoria edilizia “con istanza prot. n. 1552 del 30.03.1987, ... delle seguenti opere: a) nel 1972, un chiosco bar in difformità del progetto approvato, di un locale cucina, di un servizio igienico; b) nel 1974, un deposito alimenti, un loggiato deposito per il posizionamento di bibite, di un loggiato/sala all’aperto e chiusura avente parapetto in legno ed alluminio, tre servizi igienici; c) tra il 1982 ed il 1983, l’ampliamento della zona cucina, ampliamento del loggiato, realizzazione dell’angolo cottura, adeguamento dei servizi igienici esistenti alle norme igienico-sanitarie”. In seguito, “con l’entrata in vigore del c.d. secondo condono”, è stata presentata “una nuova istanza diretta al rilascio del titolo edificatorio per le seguenti ulteriori opere: a1) ampliamento zona cottura con la costruzione di un barbecue; b1) vano adibito a lavaggio stoviglie di pertinenza della cucina ed ad essa adiacente; c1) trasformazione di un deposito in camera da letto; d1) costruzione di una nuova camera da letto; e1) vano destinato ad ufficio pertinenziale e strumentale all’attività; f1) pergolato sul retro adiacente ai vani già descritti”. In seguito, “in data 5.12.2017 il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio del Comune di Villasimius, ha emanato due distinti provvedimenti di diniego (prot. n. 14716 e prot. n. 14717), notificati ... in data 28 dicembre 2017”. Infine, “in data 18.01.2018, con nota prot. n. 799, l’Amministrazione ha quindi ingiunto alla ricorrente la demolizione di tutta la struttura denominata ‘Il Miraggio’, atto impugnato nel ricorso iscritto al n. RG 220/2018, concluso con la sentenza n. 843/2019 del 18.11.2019 del Tar Sardegna che ha respinto il ricorso, decisione parzialmente riformata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 6274 del 16.10.2020, ha giudicato assoggettabili a sanatoria solo le opere, oggetto di condono, antecedenti al 1976, fermo restando che le stesse avrebbero dovuto essere sottoposte all’esame delle Autorità paesaggistiche ai fini della relativa compatibilità” (vds. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 4 agosto 2023, n. 609). E ancora. Il Consiglio di Stato, con ordinanza Sez. VII, 1 marzo 2023, n. 828, ha affermato chiaramente che "dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 6274 del 16 ottobre 2020 consegue l’obbligo del comune di Villasimius di attivare una nuova istruttoria sulle istanze di condono, tenendo conto della circostanza che i manufatti posti in essere prima del 1976 sono astrattamente suscettibili di essere condonati, previa verifica in concreto anche in relazione al contenuto dei pareri che devono essere emessi dalle autorità preposte alla tutela del vincolo. Invece i manufatti posti in essere dopo l’entrata in vigore della legge regionale n° 10 del 9 marzo 1976 non sono condonabili e conseguentemente per essi deve essere adottata ordinanza di demolizione. Il collegio osserva altresì che nella sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n° 6274 del 16 ottobre 2020 non c’è un’indicazione precisa di quali siano i manufatti che sono stati posti in essere prima dell’entrata in vigore della legge regionale n° 10 del 9 marzo 1976 e quali dopo, anche perché il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale indicazione deve essere oggetto di specifica nuova istruttoria. Ne consegue che il comune di Villasimius era tenuto ad avviare un nuovo procedimento avente ad oggetto l’identificazione delle opere poste in essere prima dell’entrata in vigore della legge regionale n° 10 del 9 marzo 1976. Di tale nuovo procedimento parte appellante doveva essere partecipe ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di operazione tecnicamente complessa e con esito non predeterminato, così come dato atto nella motivazione della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n° 6274 del 16 ottobre 2020. In riforma dell’ordinanza appellata devono pertanto essere sospese le ordinanze del comune di Villasimius impugnate in primo grado. Deve essere ordinato al comune di Villasimius di riavviare il procedimento, rendendo partecipe parte appellante". Insomma, il Comune di Villasimius deve verificare – in contraddittorio – quali siano le opere realizzate prima dell’entrata in vigore della legge regionale Sardegna n. 10/1976 e s.m.i. che ha posto il vincolo d’inedificabilità nella fascia dei metri 150 dalla battigia marina, poi ampliato alla fascia dei 300 metri dalla battigia marina dalla legge regionale Sardegna n. 23/1993 (si tratta dell’art. 10 bis della legge regionale Sardegna n. 45/1989 e s.m.i.). L’ha fatto? L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, provveduto (20 marzo 2025) a inoltrare una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare se sia stata effettuata la nuova verifica richiesta dal giudicato amministrativo e a quali esiti abbia condotto. Le opere abusive non condonabili, naturalmente, vanno demolite e va effettuato il ripristino ambientale. Sono stati coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, il Comune di Villasimius, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, la Guardia costiera ed è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per gli aspetti di competenza. Sarebbe ora che si giunga al ripristino ambientale. O no?