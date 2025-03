Cronaca Il 25 marzo la festa della Santissima Annunziata

È tutto pronto in Aou Sassari per le celebrazioni in onore della patrona dell’ospedale civile di Sassari “Santissima Annunziata”. La solennità dell’Annunciazione del Signore a Maria si svolgerà, come di consueto, il 25 marzo. Il programma, predisposto dai cappellani dell’Aou di Sassari, don Piero Bussu, don Virgilio Businco, e padre Eugenio Pesenti, prevede la santa messa alle ore 10,30 nella cappella al settimo piano del presidio ospedaliero Santissima Annunziata, in via De Nicola. Ad animare la liturgia della messa sarà la corale “Laudate et Benedicite”, diretta dalla maestra Jana Bitti. La celebrazione della solennità della patrona dell'ospedale sassarese rappresenta un importante appuntamento, un momento di ritrovo e di raccoglimento per la comunità sassarese, oltre che per gli operatori sanitari dell'ospedale civile di Via De Nicola e per i pazienti.