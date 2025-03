Cagliari: Il sindaco Zedda incontra gli studenti universitari a Palazzo Bacaredda

Uno dei punti chiave della discussione ha riguardato la destinazione e l’accessibilità degli spazi, con un impegno da parte dell’Amministrazione comunale a collaborare con l’Università cittadina per individuare soluzioni funzionali alle esigenze degli studenti, indipendentemente dalla proprietà degli immobili: “Riflessioni sulla destinazione degli spazi, il Comune le sta portando avanti con il Rettore, a prescindere dalla proprietà degli stessi, ma piuttosto in funzione delle vostre esigenze”, ha precisato Zedda. Nel corso del primo tavolo Comune-Organi centrali Unica di oggi, giovedì 20 marzo 2025, il Sindaco ha inoltre ribadito l’intenzione di affrontare le problematiche quotidiane degli studenti attraverso un approccio di ascolto e mediazione, “con l'ambizione di interpretarle per attenuarle o risolverle”, ha concluso, lasciando spazio agli interventi dei rappresentanti universitari. A testimonianza della volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare il dialogo istituzionale con il mondo accademico e di lavorare in sinergia per rispondere alle esigenze della popolazione studentesca, all’incontro hanno preso parte anche: Marco Benucci (presidente del Consiglio comunale), Maria Cristina Mancini (vicesindaca e assessora alla Innovazione e accessibilità digitale), Giulia Andreozzi (assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza), Maria Francesca Chiappe (assessora alla Cultura, spettacolo e turismo), Luisa Giua Marassi (assessora alla Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico), Matteo Lecis Cocco Ortu (assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale). Con la consapevolezza che le problematiche saranno tante e che non si possono risolvere con un battito di ciglia, il sentimento condivi da tutte le universitarie e gli universitari chiamati a raccolta nella Sala del Consiglio comunale di via Roma n. 145 è stato quello di apprezzamento. Perché, “mancava da troppi anni questo spazio di confronto”. A seguire altri 40 giovani universitarie e universitari in rappresentanza delle associazioni dell'Ateneo cagliaritano incontreranno il Sindaco ed alcuni esponenti dell'Esecutivo cittadino.

Presenti numerosi rappresentanti della Giunta con l'obiettivo comune di rendere questo momento di confronto un appuntamento regolare per venire incontro alle necessità dei giovani. Trasporti, affitti, mense, spazi comuni, sport, tempo libero e sicurezza. Sono queste le tematiche al centro dell’incontro che si sta svolgendo a Palazzo Bacaredda tra il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e 10 rappresentanti degli organi centrali dell’Università di Cagliari. Un confronto che ha visto la partecipazione di una decina di studentesse e studenti in rappresentanza del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Comitato Sportivo Universitario. Assenti, invece, i rappresentanti dell’ERSU. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra l’Amministrazione comunale e la comunità studentesca, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita universitaria in città. Il sindaco Zedda ha sottolineato l’importanza di rendere questo confronto un appuntamento regolare, “per pianificare insieme attività in modo da migliorare la vita di voi studentesse e studenti universitari”.