Alghero, estate da record per i voli: 36 collegamenti e nuove rotte internazionali

Alghero – La stagione estiva 2025 prende quota e sostanza per l’aeroporto Riviera del Corallo, con un aumento dei collegamenti e delle destinazioni servite. Il network estivo, presentato oggi dagli Aeroporti del Nord Sardegna, prevede 36 collegamenti da e per Alghero, con un’ampia offerta sia sul mercato nazionale che internazionale. I dati complessivi parlano chiaro: 6 milioni di posti disponibili nei tre scali del nord dell’isola (Alghero e Olbia), con un incremento del 3% rispetto al 2024, 89 destinazioni, 154 collegamenti e 43 vettori operativi verso 26 Paesi. Un risultato che, secondo gli operatori del settore, conferma l’attrattività della Sardegna nel panorama turistico internazionale. L’offerta per l’Italia si consolida con 15 collegamenti nazionali. Ryanair, principale vettore operante su Alghero, garantirà voli verso:

Bari

Bergamo

Bologna

Catania

Milano Malpensa

Napoli

Palermo

Pescara

Pisa

Venezia

Volotea aggiunge Torino, Verona e la nuova rotta per Firenze, mentre ITA Airways opererà Roma Fiumicino e Milano Linate in regime di continuità territoriale, garantendo la connessione stabile con la penisola. Le 21 rotte internazionali confermano la crescente apertura dell’aeroporto di Alghero ai mercati esteri. Ryanair, leader nel segmento low-cost, volerà verso:

Bruxelles

Francoforte

Monaco di Baviera

Londra

Cork e Dublino (Irlanda)

(Irlanda) Katowice (Polonia)

(Polonia) Bratislava (Slovacchia)

(Slovacchia) Barcellona e Madrid (Spagna)

(Spagna) Budapest (Ungheria)

Volotea rafforza la presenza in Francia con collegamenti per Bordeaux e Parigi Orly, mentre Wizz Air amplia l’offerta per l’Est Europa con voli per Bucarest, Budapest e la novità Sofia (Bulgaria). Air Serbia infine opererà il collegamento con Belgrado. Entusiasta il direttore Sviluppo rotte degli Aeroporti di Olbia e Alghero, Mario Garau, che ha definito il 2025 “un’estate da record” grazie alla sinergia tra i due scali: “Un risultato che raggiungiamo proprio grazie alla collaborazione fra gli aeroporti del Nord Sardegna, che ci permette di presentare al mercato i punti di forza della destinazione turistica della nostra regione”, ha dichiarato Garau. L’obiettivo ora è prolungare la stagionalità e ampliare l’offerta anche nei mesi di spalla, come aprile e maggio, con la prospettiva di rafforzare le connessioni anche nel periodo invernale. L’incremento delle rotte internazionali e la diversificazione dei collegamenti nazionali pongono Alghero in una posizione sempre più strategica nel panorama aeroportuale mediterraneo, con un’offerta che mira a superare i confini della stagione estiva e a rendere la Sardegna una meta turistica fruibile tutto l’anno.