Cagliari: Tragedia a Cala Fighera: donna trovata morta, fidanzato scomparso

Un elemento che ha subito destato l'attenzione degli inquirenti è il fatto che la vittima indossasse abiti comuni e non indumenti tecnici da escursione . Questo dettaglio fa propendere, in via preliminare, per l'ipotesi di una tragica passeggiata lungo il sentiero impervio che costeggia la scogliera. Tuttavia, le forze dell'ordine mantengono un approccio cauto, dichiarando di non escludere al momento alcuna pista investigativa, inclusa quella di un gesto volontario . Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, con il supporto del medico legale Roberto Demontis, intervenuto sul luogo del ritrovamento . Per accertare con precisione le cause del decesso, il sostituto procuratore di turno, Mario Leo, ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane . Nei pressi del luogo in cui è stato rinvenuto il corpo di Manola Mascia, sono stati recuperati alcuni effetti personali della donna, tra cui uno zainetto . Ma un ritrovamento ancora più significativo è stato quello di una borsa, descritta come un "borsello", contenente i documenti di Paolo Durzu, il fidanzato trentenne della vittima . La prossimità di questi oggetti al luogo del ritrovamento del cadavere suggerisce inequivocabilmente la presenza di Durzu insieme alla Mascia poco prima della tragica fine di quest'ultima. Il ritrovamento degli effetti personali di Paolo Durzu ha immediatamente innescato un'ampia operazione di ricerca per rintracciare l'uomo, estesa sia al mare che alla costa . Le operazioni di ricerca hanno visto l'impiego di ingenti risorse, tra cui un elicottero della Guardia Costiera, motovedette, la motobarca dei Vigili del Fuoco e sommozzatori . Le condizioni del mare, già agitate nel primo pomeriggio di mercoledì, sono peggiorate nel corso delle ore, rendendo le operazioni di ricerca ancora più complesse.





Le ricerche, interrotte nella serata di mercoledì a causa dell'oscurità, sono riprese giovedì mattina intorno alle ore 7:00. L'ipotesi principale su cui si concentrano gli inquirenti è che anche Paolo Durzu possa essere caduto in mare, data l'impossibilità di rintracciarlo in altro modo . Le ferite riscontrate sul corpo di Manola Mascia, compatibili con una caduta dagli scogli in una zona impervia, avvalorano l'ipotesi di un tragico incidente durante una passeggiata . Tuttavia, come ribadito dalle autorità, in questa fase iniziale dell'indagine non viene esclusa alcuna eventualità, inclusa la possibilità di un gesto volontario . Il corpo di Manola Mascia è stato riconosciuto formalmente dai familiari . I congiunti avevano espresso preoccupazione per la sua scomparsa già dalla sera precedente il ritrovamento, suggerendo che la sua assenza da casa si protraeva da diverse ore . Questa circostanza potrebbe indicare che l'uscita a Cala Fighera non fosse programmata o che sia subentrato un evento inatteso. In conclusione, la tragica scoperta del corpo di Manola Mascia a Cala Fighera ha dato il via a una complessa indagine e a un'intensa ricerca del suo fidanzato scomparso, Paolo Durzu. Le autorità stanno vagliando diverse ipotesi per ricostruire l'accaduto, in attesa dei risultati dell'autopsia e con la speranza di ritrovare al più presto l'uomo. La comunità locale segue con apprensione gli sviluppi di questa triste vicenda.

