Incendio in un appartamento a Sassari: coppia in salvo, muore il cane

Sassari – Un incendio divampato nella notte in un appartamento di via Copenaghen ha costretto una coppia a un drammatico salvataggio. Entrambi gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, ma il loro cane non ce l’ha fatta, soffocato dal fumo sprigionato dalle fiamme.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 2 di notte, nel sesto piano di un edificio residenziale. Secondo le prime ricostruzioni, a provocarlo sarebbe stato un corto circuito nella cucina.

La coppia è riuscita a rifugiarsi in una zona dell’appartamento meno esposta al fumo fino all’arrivo dei soccorsi, ma entrambi hanno riportato lievi ustioni e sintomi di intossicazione, rendendo necessario il ricovero all’ospedale Santissima Annunziata.

I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno avuto difficoltà a raggiungere l’abitazione con l’autoscala a causa delle auto parcheggiate in modo disordinato lungo la strada. Nonostante le complicazioni, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura. Tuttavia, il denso fumo ha reso l'ambiente invivibile e l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi e i carabinieri del nucleo radiomobile di Sassari per i rilievi del caso.

L'incendio ha causato ingenti danni all’abitazione, mentre la coppia, pur sotto shock, è fuori pericolo. Dolore per la perdita del loro animale domestico, rimasto intrappolato nelle fiamme.