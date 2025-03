EDI Confcommercio, la nuova frontiera dell’innovazione

"Siamo convinti che questo strumento possa rappresentare un valido supporto per i nostri associati - spiega il vicepresidente di Confcommercio nord Sardegna, Salvatore Brichetto- che avranno la possibilità di poter crescere e aprirsi davvero all'innovazione attraverso lo sportello che è presente nella nostra sede in via Pascoli." EDI Confcommercio, infatti, mette a disposizione delle imprese associate check-up digitali e percorsi di orientamento. Un costante supporto nella definizione di strategie digitali e nell'identificazione delle soluzioni tecnologiche più adatte. Oltre a formazione e networking. Altri elementi di assoluta rilevanza. Del resto, in un contesto economico sempre più competitivo, la digitalizzazione è diventata un fattore chiave per la sopravvivenza, in primo luogo, ma anche la crescita delle imprese. EDI Confcommercio svolge in questo quadro un ruolo fondamentale per diffondere la cultura digitale, facilitare l'accesso alle tecnologie, sostenere la competitività.





Tutti percorsi finalizzati a colmare il divario digitale che esiste ed è tangibile: "EDI Confcommercio rappresenta un alleato strategico per le imprese che vogliono affrontare con decisione la trasformazione digitale. - prosegue Brichetto- è arrivato il momento di comprendere che un vero approccio all'innovazione deve rappresentare azioni concrete all'interno dei processi aziendali. Lo stiamo già facendo con i corsi che introducono agli approfondimenti circa l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. E' questo l'unico modo per poter essere competitivi e resistere ai continui mutamenti che impone il mercato."

Si chiama EDI Confcommercio ed è la bussola digitale per le imprese italiane che nell'era della trasformazione digitale, soprattutto quelle del settore terziario, si trovano di fronte a sfide e opportunità senza precedenti. Per navigare con successo in questo scenario in continua evoluzione, Confcommercio-Imprese per l'Italia ha creato EDI Confcommercio, l'Ecosistema Digitale per l'Innovazione. L'obiettivo principale di EDI Confcommercio è quello di supportare le imprese nel percorso di digitalizzazione, fornendo strumenti, servizi e competenze per affrontare le sfide dell'innovazione tecnologica. Una visione strategica quella di EDI Confcommercio svolge un ruolo cruciale come offrire informazioni, aggiornamenti e consulenza sulle ultime tendenze del settore digitale attraverso una rete capillare di Sportelli Innovazione (SPIN) distribuiti su tutto il territorio nazionale e guida le imprese nell'implementazione di soluzioni tecnologiche e nell'adozione di modelli di business digitali.