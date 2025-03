UIL Sardegna: “Basta precariato nella sanità, servono stabilizzazioni immediate”

“Non possiamo permetterci di perdere queste professionalità, acquisite con anni di esperienza e sacrificio. La carenza di personale negli ospedali e nei servizi territoriali è ormai un’emergenza conclamata”, aggiunge Sarritzu. La UIL evidenzia come, nonostante le numerose audizioni in commissione e il riconoscimento della criticità da parte delle istituzioni, ancora non siano state trovate soluzioni concrete. Il sindacato ribadisce che la precarietà nel settore sanitario non colpisce solo i lavoratori, ma incide pesantemente anche sulla qualità dell’assistenza ai cittadini. “Da anni sollecitiamo interventi concreti, ma finora abbiamo ricevuto solo risposte parziali e insufficienti. È il momento di passare dalle parole ai fatti: si porti subito in Consiglio una proposta di legge finalizzata alla stabilizzazione di tutto il personale precario, per mettere fine a questa situazione insostenibile”, conclude Sarritzu. La UIL Sardegna continua dunque la sua battaglia affinché la politica regionale affronti con decisione una problematica che non può più essere rimandata.

