Umiltà, ascolto attivo e lavoro di squadra: le parole chiave per i futuri dirigenti della Polizia di Stato

La classe conta 115 allievi, di cui 64 donne e 51 uomini. Dopo i saluti istituzionali, il Prefetto e il Questore hanno risposto alle numerose domande degli allievi, affrontando temi cruciali per la professione e per il ruolo della Polizia di Stato nella tutela della sicurezza pubblica. La visita è stata anche un'occasione per esprimere apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dai formatori, fondamentali nel preparare i commissari alle sfide della loro futura carriera. "Vi auguro di affrontare il vostro futuro professionale con determinazione e motivazione, qualità fondamentali per affrontare le sfide che ogni giorno incontrerete nel vostro lavoro", ha concluso il Prefetto Angieri, lasciando agli allievi un messaggio di fiducia e responsabilità.

Il Prefetto Salvatore Angieri, accompagnato dal Questore di Oristano, ha visitato oggi il Centro di Addestramento e Istruzione Professionale (Caip) di Abbasanta, incontrando gli allievi del 113° corso per Commissari della Polizia di Stato. "Una leadership efficace si fonda sull'umiltà e sull'ascolto attivo. La forza del team è determinante per creare un ambiente di lavoro in cui ogni individuo dia il massimo e si senta valorizzato", ha dichiarato il Prefetto, rivolgendosi ai futuri dirigenti della Polizia. L'incontro ha rappresentato un momento significativo per sottolineare il sostegno delle istituzioni alla formazione dei commissari, attualmente impegnati in un percorso iniziato il 10 giugno 2024, della durata prevista di 16 mesi.