Alghero: pubblicato il nuovo appalto per l’igiene urbana, otto anni di servizi per 96 milioni. Più decoro, raccolta notturna e centro del riuso

Inoltre, saranno sperimentate attività notturne di raccolta anche per plastica e altri materiali, per ridurre l'accumulo dei rifiuti nelle abitazioni e negli "ecobox". Il servizio di spazzamento verrà potenziato sensibilmente, passando da una media attuale di un intervento ogni sette giorni, a una media di 5 giorni su 7 per le zone centrali e 3 giorni su 7 per quelle più periferiche. Nel centro storico, dove il passaggio meccanizzato è limitato dalla pavimentazione, prevale lo spazzamento manuale. Grande attenzione sarà riservata all'apertura del Centro del riuso, che punta a ridurre sensibilmente la produzione dei rifiuti, permettendo ai cittadini di scambiare oggetti che altrimenti sarebbero destinati alla discarica. Confermato e potenziato anche il servizio particolarmente apprezzato dalla popolazione come la raccolta al piano per utenti con difficoltà di mobilità e il ritiro domiciliare degli ingombranti esteso anche all'agro.





Tra le novità pratiche vi è l'apertura di un terzo ecocentro, con due operatori per ciascun punto, e l'apertura domenicale prolungata fino alle 22:30 durante l'estate, un servizio esclusivo che mira a facilitare il conferimento dei rifiuti da parte dei turisti e di chi occupa gli appartamenti stagionalmente. Prevista anche l’introduzione di ulteriori 400 cestini per la raccolta dei rifiati, portando a un totale molto più alto rispetto a quelli attualmente presenti. Si punta inoltre a estendere da quattro a cinque mesi il periodo estivo di frequenza potenziata, andando incontro alle esigenze delle attività turistiche che richiedono una gestione più frequente dei rifiuti. L'Amministrazione, consapevole della complessità e dell’importanza del servizio, ha ribadito che nessun appalto, per quanto ben strutturato, può avere successo senza la collaborazione diretta dei cittadini attraverso comportamenti responsabili e partecipativi. In questa direzione, è prevista una forte azione di sensibilizzazione e controllo, con l’impiego di operatori stagionali di polizia municipale per rafforzare il monitoraggio sul territorio e il contrasto a comportamenti scorretti, anche mediante sistemi come fototrappole e controlli mirati.

Una città più pulita, accogliente e in grado di gestire meglio i rifiuti prodotti soprattutto nel periodo estivo, quando il turismo ne aumenta sensibilmente la quantità. È questo l'obiettivo principale del nuovo appalto per l’igiene urbana ad Alghero, appena pubblicato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto, che insieme all’Assessore all’Ecologia Raniero Selva, il presidente della commissione Ambiente Christian Mulas e i dirigenti competenti ha illustrato oggi in conferenza stampa tutte le novità previste. Si tratta dell’appalto più importante, economicamente parlando, mai promosso dal Comune, con un valore di oltre 11 milioni di euro all’anno, per una durata complessiva di otto anni. Le offerte delle ditte interessate dovranno essere presentate entro il prossimo 29 aprile. Le novità principali riguardano soprattutto le modalità di raccolta differenziata e l'attenzione al centro storico, una delle aree più delicate della città, soprattutto per la presenza di attività commerciali che necessitano di servizi puntuali e frequenti. Per le utenze non domestiche, infatti, sarà previsto un sistema differenziato, più flessibile, che comprenderà anche passaggi notturni per la raccolta dell’umido.