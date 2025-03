Cronaca San Sperate: operaio precipita da un'impalcatura, ricoverato d'urgenza al Brotzu

Un incidente sul lavoro si è verificato martedì pomeriggio in via Cala Sanzio, a San Sperate, dove un operaio di 49 anni è precipitato da un'impalcatura alta circa quattro metri. L'uomo stava eseguendo lavori di ristrutturazione presso una villa quando, probabilmente a causa della perdita improvvisa di equilibrio, è caduto violentemente a terra. I colleghi presenti sul cantiere hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, richiedendo tempestivamente l'intervento del 118. Vista la gravità della caduta e la necessità di intervento immediato, è stato disposto l'invio sul posto di un elicottero, che ha trasportato d'urgenza il ferito presso l'ospedale Brotzu di Cagliari. Le prime informazioni trapelate dall'ospedale cagliaritano riferiscono che l'operaio, pur avendo riportato traumi importanti, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Iglesias sono giunti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi tecnici e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Si attendono ora le verifiche per comprendere se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. L'incidente richiama ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza nei cantieri, tema da tempo al centro del dibattito in Sardegna, regione che continua a registrare un numero preoccupante di episodi analoghi.