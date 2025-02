Salvo D’Acquisto sarà beato: Papa Francesco sblocca la causa di beatificazione

Roma, 26 febbraio 2025 – Salvo D’Acquisto sarà proclamato beato. Papa Francesco, dal Policlinico Gemelli, dove è attualmente ricoverato, ha firmato il documento che autorizza il Dicastero delle Cause dei Santi a procedere con la beatificazione del giovane brigadiere dei Carabinieri, che nel 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 ostaggi innocenti dalla furia nazista.

Un gesto di eroismo puro, per il quale gli venne conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, e che nel corso dei decenni ha trovato celebrazione in scuole, caserme, film e documentari. Ma ora, oltre al riconoscimento civile e militare, arriva anche quello della Chiesa.

Il Dicastero ha motivato la beatificazione sottolineando come il sacrificio di D’Acquisto fosse ispirato da un profondo spirito evangelico. Scelse di offrire la propria vita con un atto di carità estrema, consapevole del destino che lo attendeva. Davanti al plotone d’esecuzione, le sue ultime parole furono "Viva l'Italia", ma la frase che più di tutte testimonia la sua fede incrollabile è un’altra: "Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte. Dio è con me e io non ho paura".

Un esempio di coraggio e altruismo che, dopo ottant’anni, continua a illuminare il cammino della memoria collettiva e che ora sarà ufficialmente riconosciuto con la beatificazione.