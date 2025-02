Dog Show 2025 alla fiera di Cagliari

L’evento, organizzato dal Gruppo Cinofilo Cagliaritano (con Elio Grassi – Presidente del Gruppo Cinofilo Cagliaritano e Presidente del Comitato Organizzatore) e dal Gruppo Cinofilo Nuorese (Presidente Gonario Capelli) con l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e con il supporto del Comune di Cagliari, oltreché di numerosissimi sponsor, è una delle più prestigiose esposizioni canine a livello regionale e nazionale. Il podio del Best in Show della Internazionale 2025 ha visto al primo posto un maestoso Terranova, al secondo posto un elegantissimo Cocker Americano e al terzo posto un incantevole Barbone Toy. Le due affascinanti ed intense giornate sono state una vera e propria opportunità per il mondo della cinofilia e un'occasione unica per espositori provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero, per esperti del settore e per tutto il pubblico che ha potuto ammirare una competizione dove vengono premiati standard di razza, portamento e bellezza, oltreché dedizione e passione degli allevatori.

Anche quest'anno a Cagliari si è svolta la doppia Expo Cinofila Nazionale ed Internazionale organizzata nelle giornate del 22 e 23 Febbraio 2025 alla Fiera di Cagliari, Ha visto in gara oltre 1.300 esemplari, appartenenti a circa 160 razze diverse, veri protagonisti del , esaminati da Esperti Giudici nazionali ed esteri, presentati da qualificati Handler oltreché da giovanissimi ma altrettanto professionali ed entusiasti "piccoli Handler".