Quartu, il 24 febbraio la proiezione del docufilm "Dall'Est con amore" all'Ex Convento dei Cappuccini

Un racconto di vite intrecciate, di radici e di nuove appartenenze: il 24 febbraio, alle ore 18:00, la Sala dell'Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini a Quartu ospiterà la proiezione del docufilm Dall’Est con amore, quattro storie di vita e integrazione. Prodotto dall’Associazione Cittadini del Mondo con il sostegno della Fondazione di Sardegna e diretto da Karim Galici, il documentario si inserisce nell’iniziativa itinerante Video racconti per il Sociale e l’Inclusione, un progetto che attraversa il Paese raccogliendo testimonianze di vita e storie di accoglienza.

Le protagoniste del docufilm sono quattro donne di generazioni e nazionalità diverse, unite da un filo invisibile che le ha condotte in Sardegna. Qui hanno trovato una nuova casa, un lavoro, una dimensione umana in cui crescere e amare. Il documentario esplora le sfide dell’integrazione attraverso uno sguardo intimo e autentico, mettendo in luce esperienze di resilienza e rinascita.

La rassegna Gli incontri del Cinema per il Sociale fa da cornice all’evento, che si pone come obiettivo non solo la narrazione di esperienze individuali, ma la creazione di uno spazio di riflessione e di dialogo. Ogni proiezione diventa un’occasione per interrogarsi su come anche piccoli gesti possano fare la differenza nel percorso di chi lascia il proprio paese d’origine per ricominciare altrove. L’iniziativa promuove lo scambio di buone prassi tra territori, associazioni e istituzioni, contribuendo a un discorso più ampio sull’inclusione sociale e sul cambiamento culturale.

Il cortometraggio, della durata di 30 minuti, ha già fatto tappa in numerose città italiane tra cui Roma, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, oltre che in diverse località della Sardegna. La proiezione di Quartu vedrà la partecipazione dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Cittadini del Mondo, che approfondiranno i temi affrontati nel documentario. L’evento si inserisce nell’ambito di un partenariato tra il Comune e l’associazione, consolidando un impegno condiviso nel promuovere una società più inclusiva e consapevole.