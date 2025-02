Iglesias accoglie il nuovo vescovo: monsignor Mario Farci prende possesso della diocesi

IGLESIAS – Un momento solenne e carico di significato attende la comunità diocesana di Iglesias: domenica 16 febbraio, monsignor Mario Farci farà il suo ingresso ufficiale nella diocesi, segnando l’inizio del suo ministero pastorale.

Dopo l’ordinazione episcopale ricevuta lo scorso 9 febbraio nella basilica di Sant’Elena Imperatrice a Quartu Sant’Elena, il nuovo vescovo assumerà formalmente la guida della diocesi ecclesiense-sulcitana con la celebrazione della presa di possesso canonico nella Cattedrale di Santa Chiara.

Il programma della giornata prevede l’arrivo di monsignor Farci alle 14.45 in piazza Quintino Sella, dove sarà accolto dal Capitolo della Cattedrale, dai rappresentanti del mondo del lavoro, dai giovani e dal popolo diocesano. Già dalle 14.00 la piazza si animerà con una festa di colori e tradizioni, grazie alla partecipazione dei gruppi folk e medievali della città di Iglesias.

Dopo i primi momenti di accoglienza, il vescovo percorrerà corso Matteotti (Via Nuova), piazza Lamarmora, via Sarcidano, piazza Pichi e via Verdi fino alla chiesa della Purissima (del Collegio), dove riceverà la vestizione liturgica alla presenza del clero diocesano. La processione proseguirà poi lungo via Repubblica e via XXVII Marzo per giungere in piazza Municipio, dove, alle ore 16.00, monsignor Farci farà il suo ingresso nella Cattedrale di Santa Chiara e presiederà la celebrazione eucaristica.

Un momento di grande rilevanza per la comunità, che accoglie il suo nuovo pastore in un clima di festa e spiritualità. Dopo la Messa, salvo variazioni dovute al meteo, i fedeli si riuniranno in piazza Municipio per un incontro di convivialità e fraternità.

Per motivi di sicurezza, l’accesso alla Cattedrale sarà regolato: all’interno sono stati predisposti 400 posti a sedere, mentre altre 300 sedie saranno sistemate in piazza Municipio, dove sarà possibile seguire la celebrazione tramite maxischermo. Un ulteriore punto di proiezione sarà allestito nella chiesa di San Francesco.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Videolina a partire dalle 14.35, con il commento di Stefano Birocchi e padre Fabrizio Congiu, e aggiornamenti in tempo reale a cura del settimanale Sulcis Iglesiente Oggi e dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Iglesias.

Monsignor Mario Farci, nato il 9 maggio 1967 a Quartu Sant’Elena, ha dedicato la sua vita alla formazione teologica e al dialogo ecumenico, con un lungo percorso accademico e pastorale. Ordinato presbitero nel 1991, ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui docente di Teologia Dogmatica alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, vicario parrocchiale, direttore spirituale del Seminario Arcivescovile di Cagliari, e preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, primo sardo a guidare l’istituzione dalla sua fondazione nel 1927.

Il 30 novembre 2024 Papa Francesco lo ha nominato vescovo di Iglesias e oggi la diocesi si appresta ad accoglierlo con un evento che unisce fede, tradizione e senso di comunità.