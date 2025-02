Roma-Cagliari, paura in volo: rumori sospetti dopo il decollo, ma nessun pericolo

Attimi di tensione giovedì mattina a bordo del volo Aereoitalia XZ2335, partito da Roma Fiumicino con destinazione Cagliari Elmas. Poco dopo il decollo, alcuni passeggeri hanno avvertito due rumori sordi, che hanno spinto il comandante a seguire le procedure di sicurezza, rimanendo in contatto con la torre di controllo per valutare la situazione.

L’aeromobile ha sorvolato a lungo il Mar Tirreno, eseguendo diverse manovre in attesa di istruzioni, per stabilire se fosse necessario rientrare a Fiumicino per un atterraggio d’emergenza o proseguire il volo verso la Sardegna. Dopo le verifiche, dalla torre di controllo è arrivato il via libera per completare la tratta.

L’aereo è atterrato regolarmente a Cagliari Elmas con un leggero ritardo, senza alcuna conseguenza per i passeggeri e l’equipaggio. Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine dei rumori segnalati a bordo.