Sennori in festa: il Carnevale sennorese tra tradizione, musica e spettacolo

Il Carnevale Sennorese torna a riempire le strade del paese con tre giorni di festa, colori e tradizione. Un appuntamento atteso che, dal 27 febbraio al 4 marzo, porterà oltre settemila persone a vivere un evento che fonde il fascino ancestrale delle maschere sarde con la vivacità delle sfilate in maschera, la musica e il divertimento per tutte le età.

La manifestazione prenderà il via giovedì grasso, 27 febbraio, con una giornata dedicata ai più piccoli e alle famiglie. La palestra comunale, accanto all’Istituto comprensivo, si trasformerà in un grande spazio di festa, con giochi, animazione, gonfiabili, musica e frittelle, simbolo della convivialità del Carnevale sardo.

Ma il cuore pulsante della manifestazione sarà sabato 1 marzo, quando le vie del centro storico saranno invase da un tripudio di colori e suoni con la sfilata dei gruppi in maschera e delle maschere tradizionali sarde. Apriranno il corteo i "Gigantes" di Sennori, figure imponenti dal fascino arcaico, seguiti da gruppi storici del Carnevale barbaricino: S’Urtzu di Ula Tirso, Is Cerbus di Sinnai, Is Restes e S’Urtzu Pretistu di Sorgono e Is Sonaggiaos di Ortueri. Accanto alle tradizioni isolane sfileranno anche mascotte Disney, la Butterfly Parade e la Marching Band Berchidda dell’associazione Funky Jazz Orchestra, una formazione di trenta musicisti pronti a coinvolgere il pubblico con la loro energia.

Il Carnevale sarà anche una celebrazione dell’arte e dello spettacolo, con la partecipazione degli Sbandieratori San Guantino Iglesias e delle Majorette “Tonino Spanu” di Olbia. Non mancheranno i grandi carri allegorici, vere e proprie scenografie in movimento: Gli Eschimesi, Space Jam, Pirati dei Caraibi, La Fattoria, Squid Game, Cartoons, Figli dei Fiori e la Parata Disney, realizzati dalle associazioni locali, che con il loro impegno rendono il Carnevale di Sennori uno degli eventi più sentiti dell’anno.

Martedì 4 marzo, il gran finale vedrà la ripetizione della sfilata, ma con un percorso inverso che attraverserà il paese portando allegria e spensieratezza fino all’ultimo atto della manifestazione: la grande frittellata collettiva, dove il gusto della tradizione si intreccia con il senso di comunità.

«Il Carnevale Sennorese è un evento che cresce ogni anno, portando un impatto positivo sul nostro territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche economico e turistico» – ha dichiarato il sindaco Nicola Sassu, sottolineando il valore della manifestazione e il supporto ricevuto grazie alla partecipazione al bando regionale dell’Assessorato al Turismo. Elena Cornalis, assessora alla Cultura e al Turismo, ha voluto ringraziare il presidente della Pro Loco, Riccardo Sara, e tutti i volontari che lavorano per il successo dell’evento: «Il Carnevale sta diventando, insieme a Calici di Stelle, uno degli appuntamenti più importanti del nostro calendario».

Sennori si prepara dunque a vivere giorni di festa, tradizione e condivisione, dove il passato e il presente si intrecciano, regalando alla comunità e ai visitatori un Carnevale all’insegna della gioia e della riscoperta delle proprie radici.