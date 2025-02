Sardegna, la Regione si prepara alla stagione degli incendi: avviata la consultazione per la nuova flotta aerea

Gli incendi estivi in Sardegna non sono più un’eventualità, ma una certezza con cui amministratori e cittadini devono fare i conti ogni anno. Per questo la Regione ha deciso di anticipare i tempi e prepararsi in vista della campagna antincendio 2025, pubblicando un avviso per una manifestazione di interesse rivolta alle aziende del settore. L'obiettivo è raccogliere informazioni e documentazione tecnica utili per la futura gara d’appalto, che garantirà il servizio aereo di ricognizione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e rurali fino al 2027.

Lo scorso anno la flotta regionale era composta da cinque elicotteri, affiancati da un Elitanker S-64 Air Crane con allestimento AIB e dai Canadair nazionali. Ora si punta a una strategia più strutturata, suddividendo l’affidamento del servizio in tre lotti, per garantire una copertura efficace e tempestiva dell’Isola nei mesi più critici.

Le aziende interessate avranno tempo fino alle 13 del 17 febbraio per presentare la propria manifestazione di interesse. Il giorno successivo si terrà una consultazione preliminare in videoconferenza, per definire nel dettaglio le esigenze operative e tecniche della futura flotta antincendio.

L’anticipo dei tempi da parte della Regione testimonia la volontà di affrontare la questione con maggiore programmazione, nella consapevolezza che la battaglia contro il fuoco si combatte prima di tutto con la prevenzione e con mezzi adeguati.