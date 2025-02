Sassari, 64enne in gravi condizioni dopo lo schianto in moto contro un palo





Grave incidente stradale questa mattina a Sassari, dove un motociclista di 64 anni ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato violentemente contro un palo. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino, in viale Porto Torres, all’altezza della rotatoria di via Papa Giovanni XXIII. Ancora da chiarire le cause dell’impatto, ma non si esclude che possa essere stato provocato da un malore improvviso o da una perdita di controllo del mezzo per motivi ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo prima di trasferirlo in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.