Cronaca Gonnosfanadiga: accoltella il fratello e picchia la madre, fermato un uomo

Una mattina di violenza familiare ha scosso Gonnosfanadiga. Poco dopo le 7, l’allarme è arrivato ai Carabinieri: una lite domestica degenerata in un’aggressione. All’arrivo delle forze dell’ordine, la scena era già chiara: la madre colpita al volto, il fratello ferito alla mano da una coltellata mentre tentava di fermare l’assalto. I militari, insieme ai sanitari del 118, hanno prestato soccorso ai due feriti, trasportandoli in ospedale. Per fortuna, le loro condizioni non risultano gravi. L’aggressore, un uomo della stessa famiglia, è stato condotto in caserma. Gli inquirenti stanno valutando quali provvedimenti adottare nei suoi confronti. Secondo le prime ricostruzioni, la lite avrebbe origine in dissidi già noti. Non sarebbe infatti la prima volta che episodi di violenza domestica scuotono quella casa. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri.