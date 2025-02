Sorgono: allevatore arrestato per detenzione di arma clandestina e materiale esplosivo





Durante la perquisizione dell’appartamento e dell’ovile in uso all’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola tipo revolver priva di marca e matricola, una cartuccia cal.30, oltre a 4 bombe carta di diverse dimensioni, una delle quali con un peso di oltre 700 grammi e ad alto potenziale distruttivo. Tra il materiale sequestrato anche 10 artifizi pirotecnici di categoria F4, destinati esclusivamente a personale specializzato. Sul posto sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Nuoro, che hanno proceduto alla distruzione del materiale esplosivo, per un totale di 1,5 kg. La pistola e il munizionamento sono stati posti sotto sequestro. L’allevatore è stato immediatamente tradotto presso la Casa di Reclusione di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica di Oristano. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

Blitz dei Carabinieri a Sorgono nella mattina del 30 gennaio: un allevatore di 41 anni, pregiudicato, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e possesso illegale di esplosivi. L’operazione, condotta dai militari delle Stazioni di Sorgono, Tonara e Ovodda, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tonara e del Nucleo cinofili dello Squadrone Cacciatori Sardegna, ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di materiale pericoloso.