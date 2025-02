Alghero: 1,9 milioni per la riqualificazione del quartiere Pietraia, sopralluogo del sindaco Cacciotto

Il sopralluogo di ieri ha visto la presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, accompagnato dagli assessori Enrico Daga e Roberto Corbia, i cui settori hanno collaborato in tutte le fasi del progetto. Il piano si sviluppa su due direttrici principali: da una parte, la manutenzione straordinaria e l’abbattimento delle barriere architettoniche delle unità immobiliari comunali in via Venezia; dall’altra, la riqualificazione degli spazi verdi del quartiere.





Il parco di via Tiziano Vecellio sarà trasformato in uno spazio destinato alla socialità e alle attività ricreative dei residenti. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana (PIRU) per il quale il Comune ha già partecipato a un avviso per ottenere ulteriori fondi. L’obiettivo finale è garantire alla Pietraia un rilancio strutturale e sociale, migliorando la qualità della vita e valorizzando il patrimonio pubblico.

Nel quartiere Pietraia sono in corso importanti lavori per l’ammodernamento e l’efficientamento energetico di una parte degli alloggi popolari e per la riqualificazione del parco di via Tiziano Vecellio. L’intervento complessivo, dal valore di 1,9 milioni di euro, rientra nel progetto “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR e dal cofinanziamento comunale. Dopo l’approvazione del progetto definitivo nel 2024, i lavori sono stati affidati e sono partiti il 13 dicembre scorso.