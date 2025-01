Bosa, gli studenti esplorano la depurazione delle acque: un progetto per il futuro del territorio





Il Comune di Bosa ha aperto le porte del sistema di depurazione agli studenti dell’istituto “G. A. Pischedda”, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino uno dei servizi pubblici più importanti per la tutela ambientale. In collaborazione con Abbanoa e la società Acciona, l’iniziativa ha mostrato come le acque reflue delle borgate marine di Tresnuraghes e Magomadas vengano trattate prima della reimmissione nell’ambiente.

Nei giorni scorsi, il sindaco Alfonso Marras e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda, hanno illustrato agli studenti il progetto dei nuovi collettori per la raccolta delle acque reflue. Durante l’incontro, i ragazzi hanno scoperto i meccanismi del sistema idrico integrato e l’importanza delle opere pubbliche per la salvaguardia del territorio.

La visita guidata al depuratore di Bosa ha permesso agli studenti di osservare da vicino il percorso dell’acqua, dal momento in cui entra nel sistema di depurazione fino alla sua reimmissione nell’ambiente in forma purificata. Al sopralluogo erano presenti il vicesindaco Ledda e l’assessore al Turismo, Marco Francesco Mannu.

“Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un’esperienza concreta – ha spiegato il vicesindaco Ledda – per far comprendere loro il valore della gestione delle risorse idriche. Il funzionamento della depurazione non è solo un aspetto tecnico, ma una questione che riguarda tutti, perché incide direttamente sulla qualità dell’ambiente e della vita quotidiana.”

L’iniziativa rappresenta un passo importante verso una sensibilizzazione maggiore delle nuove generazioni, affinché possano diventare cittadini consapevoli e attenti al proprio territorio. Il progetto didattico, infatti, non si limita a mostrare i processi tecnici, ma punta a far riflettere sull’uso responsabile delle risorse naturali e sulla loro protezione.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti e scuole, Bosa conferma il suo impegno a creare un legame forte tra educazione e sostenibilità, offrendo ai giovani strumenti reali per comprendere l’importanza di un ambiente sano e ben gestito.