Cronaca Alghero: Mimmo Pirisi convoca la commissione sul progetto ferroviario e idrogeno

Con la recente approvazione della delibera, la commissione consiliare speciale sul progetto del collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con annesso impianto di produzione di idrogeno, è pronta a iniziare il proprio lavoro. Il presidente del Consiglio comunale, Mimmo Pirisi, ha annunciato sulla sua pagina facebook: "Appena verrà pubblicata la delibera, convocherò la prima riunione per la nomina del presidente della commissione. Da quel momento, la commissione potrà procedere speditamente nel suo compito." La commissione avrà il compito di valutare il futuro del progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per oltre 200 milioni di euro. L’opera, promossa dall’ARST, prevede un collegamento ferroviario strategico e sostenibile, grazie all’impiego di treni alimentati a idrogeno. Tuttavia, nel corso delle discussioni politiche e delle consultazioni pubbliche, sono emersi dubbi sulla reale efficacia del progetto, portando alla necessità di una revisione o possibile riallocazione dei fondi. L’ARST ha ottenuto dalla Regione Sardegna una proroga di sei mesi per presentare modifiche al progetto, adeguandosi alle osservazioni avanzate dal Comune di Alghero e dalle associazioni locali. Qualora le revisioni richieste non vengano completate entro i termini stabiliti, si procederà con l’archiviazione del progetto e il respingimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Durante questo periodo, la commissione consiliare valuterà se mantenere il progetto originario o destinare parte dei fondi ad altre priorità territoriali, tra cui interventi infrastrutturali, il miglioramento dei servizi pubblici e la manutenzione straordinaria delle strade e delle strutture comunali. La delibera, approvata il 21 gennaio, prevede un attento esame tecnico ed economico per garantire che le decisioni siano coerenti con le necessità della comunità algherese. La prima riunione della commissione sarà cruciale per delineare il percorso operativo che porterà a una decisione definitiva nei prossimi mesi.