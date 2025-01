Oristano: l’arma dei carabinieri rafforza la tutela degli anziani contro le truffe

L’iniziativa, che vede come testimonial nazionale l’attore Lino Banfi, ha trovato una sua declinazione locale grazie all’impegno del Comando Provinciale di Oristano, impegnato nel portare questi messaggi direttamente nei luoghi di aggregazione delle comunità. Nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio, presso il centro socio-culturale di Siamanna, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Villaurbana ha incontrato numerosi cittadini, prevalentemente della terza età, per affrontare il delicato tema delle truffe.





Il fenomeno, come evidenziato dall’Arma, registra un trend nazionale in crescita, colpendo chi è più fragile e lasciando spesso conseguenze psicologiche significative. Il Maresciallo dell’Arma ha sottolineato l’impatto profondo che queste truffe hanno sulle vittime, le quali, oltre al danno economico, si trovano spesso a vivere un senso di colpa per essere state raggirate. "È importante che chi subisce una truffa trovi il coraggio di denunciare, senza paura del giudizio altrui," ha spiegato durante l’incontro.





Durante la giornata, sono stati distribuiti opuscoli informativi e brochure contenenti consigli pratici su come prevenire raggiri e truffe. Particolare attenzione è stata dedicata alle modalità più frequenti di inganno, con esempi concreti tratti dall’esperienza operativa dell’Arma. L’iniziativa non si ferma qui: altri incontri sono già stati programmati in diversi comuni del capoluogo, confermando il ruolo centrale della Stazione dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini.

L’Arma dei Carabinieri, fedele alla sua missione di rassicurazione sociale e tutela del cittadino, prosegue con determinazione la campagna di sensibilizzazione dedicata ai soggetti vulnerabili, come gli anziani, sempre più esposti alle insidie della modernità.