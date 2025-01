Sanluri, estorce 100mila euro a invalido: arrestato 42enne in fuga

“Le richieste – spiegano i carabinieri – si intensificavano sia per frequenza che per importi, costringendo il pensionato a cedere denaro e gioielli.” In pochi mesi, il 62enne ha consegnato circa 60mila euro in contanti e gioielli per un valore di altri 40mila euro. Stremato e terrorizzato, a gennaio ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. L’indagine si è mossa rapidamente e ha preso una svolta decisiva quando è emerso che l’estorsore stava organizzando la sua fuga in Svizzera. A quel punto, è scattato l’arresto. Il 42enne è ora ai domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.

Si era finto amico di un pensionato invalido, gli ha estorto 100mila euro tra contanti e gioielli e stava per fuggire in Svizzera. L’uomo, un 42enne di Sanluri, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di estorsione aggravata. La vicenda è iniziata con un approccio apparentemente innocuo: il 42enne aveva avvicinato un uomo di 62 anni, facendosi passare per un amico in difficoltà. Con il tempo, le richieste di piccoli prestiti sono aumentate, fino a trasformarsi in pretese sempre più ingenti, accompagnate da minacce di violenza fisica nei confronti della vittima e della madre.