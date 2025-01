Sprofonda l’asfalto in via Atzeni: camion della nettezza urbana finisce in una voragine





L’autogru arrivata dalla centrale di Sassari ha permesso di sollevare il camion e rimetterlo in carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti. La Polizia Locale ha provveduto a transennare la zona e a regolare il traffico. La voragine ha sollevato interrogativi sulla stabilità della rete stradale della zona, mentre si attende un’indagine più approfondita per chiarire le cause dell’incidente.

Mattinata di tensione in via Sergio Atzeni ad Alghero, dove intorno alle 11.00 il manto stradale ha ceduto improvvisamente, aprendo una voragine in cui è finito un camion della nettezza urbana in transito. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato causato da una probabile perdita d’acqua sotto la sede stradale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area circostante.