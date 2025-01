Alessandra Todde in aula il 20 marzo: al via il ricorso contro la decadenza





Si tratta di un passaggio fondamentale per chiarire la sua strategia difensiva e, soprattutto, per ribadire la volontà di proseguire il mandato, considerato da lei stessa come legittimo e necessario per portare avanti i progetti strategici della Regione. La vicenda ha radici complesse. La decadenza è stata dichiarata alcuni mesi fa, dopo un lungo scontro istituzionale in cui diverse forze politiche si sono contrapposte. Da una parte, chi sostiene che la presidente abbia violato alcuni obblighi di trasparenza amministrativa; dall’altra, chi ritiene che si tratti di una manovra politica finalizzata a destabilizzare la leadership regionale. Le conseguenze di questa udienza potrebbero essere significative. Se il Tribunale accogliesse il ricorso, la Todde vedrebbe confermata la sua posizione alla guida della Regione, con un rafforzamento politico non indifferente. Al contrario, un rigetto potrebbe portare a nuove elezioni e ad un periodo di instabilità. Intanto, il clima politico rimane teso. Le opposizioni chiedono chiarezza e insistono sulla necessità di rispettare i percorsi giudiziari senza strumentalizzazioni.





Dal canto suo, la presidente Todde ha ribadito più volte di avere fiducia nella giustizia e di essere pronta a difendere il suo operato fino all’ultimo grado di giudizio. Il 20 marzo, dunque, non rappresenta soltanto una data giudiziaria, ma un vero e proprio banco di prova per la politica sarda. Le sorti della governatrice sono strettamente legate all’esito di questa udienza, che potrebbe segnare un punto di svolta nella storia politica recente della Regione. Mentre la Sardegna attende il verdetto, il dibattito si fa sempre più acceso. Tra dichiarazioni pubbliche, polemiche politiche e tensioni interne, resta una domanda: al di là delle sentenze, la politica riuscirà a trovare un punto di equilibrio senza dover costantemente passare per i tribunali? Una riflessione che la vicenda Todde pone, ancora una volta, al centro del panorama nazionale.

Si avvicina una data cruciale per il futuro della politica regionale. Il 20 marzo, la prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario, presieduta dal giudice Gaetano Savona, discuterà il ricorso presentato da Alessandra Todde contro la decadenza del suo mandato di Presidente della Regione Sardegna. Il ricorso, preparato dagli avvocati Giuseppe Macciotta e Stefano Siotto, consta di 35 pagine di argomentazioni giuridiche. Al centro del dibattito ci sarà la validità delle procedure che hanno portato alla dichiarazione di decadenza. La difesa punta a dimostrare l’infondatezza della decisione, sostenendo che vi siano state irregolarità sostanziali che hanno compromesso l’esito del procedimento. Lunedì 3 febbraio, la governatrice Todde interverrà pubblicamente in aula per illustrare la sua posizione.